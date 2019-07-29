В ЮАР убили украинского туриста – СМИ
44-летнего украинца Иван Иванов убили на одной из туристических троп горы Пик Чемпена в Кейптауне, что в Южно-Африканской республике.
Об этом сообщает местное издание iol.co.za.
Отмечается, что туриста зарезали грабители из-за его рюкзака.
Убийство произошло 27 июля. На мужчину напали трое и несколько раз ударили в грудь ножом, в результате кровотечения украинец погиб.
Одного из нападавших – 25-летнего мужчину, у которого был рюкзак Иванова – задержали.
Он якобы признался в грабеже и нанесении ножевых ранений и рассказал полицейским, где найти тело.
Двух других нападавших разыскивают.
Родственница убитого сообщила, что у Иванова остались трое детей, младшему из которых всего два года.
Украинская правда обратилась по комментарии в консульскую службу МИД.
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