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В ЮАР убили украинского туриста – СМИ

Понедельник, 29 июля 2019, 15:12

44-летнего украинца Иван Иванов убили на одной из туристических троп горы Пик Чепмена в Кейптауне, что в Южно-Африканской республике.

Об этом сообщает местное издание iol.co.za.  

Отмечается, что туриста зарезали грабители из-за его рюкзака.  

 
Фото iol.co.za

Убийство произошло 27 июля. На мужчину напали трое и несколько раз ударили в грудь ножом, в результате кровотечения украинец погиб. 

 
Иванов с женой и одним из трех детей
Фото iol.co.za

Одного из нападавших – 25-летнего мужчину, у которого был рюкзак Иванова – задержали.

Он якобы признался в грабеже и нанесении ножевых ранений и рассказал полицейским, где найти тело.

Двух других нападавших разыскивают.

Родственница убитого сообщила, что у Иванова остались трое детей, младшему из которых всего два года.

Украинская правда обратилась по комментарии в консульскую службу МИД.

Украинская правда

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Темы: убийствомир
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