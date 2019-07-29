Нацгвардієць прострелив собі голову в одеському суді

Джерело: прес-служба Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії, одеське видання "Думска".

У Київському районному суді Одеси нацгвардієць вистрілив собі в голову.

Деталі: Під час несення служби в суді, особовий склад, який знаходився у вартовому приміщенні почув постріл. В одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення в голову. На місце події викликали слідчих і карету швидкої допомоги. Лікарі борються за життя військовослужбовця.

Розпочато службове розслідування.

Видання "Думская" повідомляє, що поранений – уродженець Тернополя. Він нібито намагався покінчити життя самогубством, про що свідчить знайдена передсмертна записка.