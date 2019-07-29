Нацгвардиець прострелил себе голову в одесском суде
Источник: пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии, одесское издание "Думская".
В Киевском районном суде Одессы нацгвардиець выстрелил себе в голову.
Детали: Во время несения службы в суде, личный состав, который находился в караульном помещении услышал выстрел. В одном из помещений было найдено солдата с признаками огнестрельного ранения в голову. На место происшествия вызвали следователей и карету скорой помощи. Врачи борются за жизнь военнослужащего.
Начато служебное расследование.
Издание "Думская" сообщает, что раненый – уроженец Тернополя. Он якобы пытался покончить жизнь самоубийством, о чем свидетельствует найденная предсмертная записка.
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