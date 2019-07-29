Нацгвардиець прострелил себе голову в одесском суде

Источник: пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии, одесское издание "Думская".

В Киевском районном суде Одессы нацгвардиець выстрелил себе в голову.

Детали: Во время несения службы в суде, личный состав, который находился в караульном помещении услышал выстрел. В одном из помещений было найдено солдата с признаками огнестрельного ранения в голову. На место происшествия вызвали следователей и карету скорой помощи. Врачи борются за жизнь военнослужащего.

Начато служебное расследование.

Издание "Думская" сообщает, что раненый – ​​уроженец Тернополя. Он якобы пытался покончить жизнь самоубийством, о чем свидетельствует найденная предсмертная записка.