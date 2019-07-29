У Києві невідомий з рушницею напав на ювелірку

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Понеділок, 29 липня 2019, 16:00

Джерело: поліція Києва

Столичні правоохоронці розшукують зловмисника, який скоїв розбійний напад на ювелірний магазин у Голосіївському районі.

Пряма мова: "До ювелірного магазину зайшов невідомий чоловік, котрий одразу дістав із пакета предмет, схожий на рушницю, та почав погрожувати персоналу торгівельного закладу".

Деталі: На противоправні дії нападника швидко відреагував охоронець, який накинувся на зловмисника.

Правопорушник встиг зробити декілька пострілів, розбивши вітрини, та втік з місця події. 

 

Охоронець відразу викликав поліцію.   У результаті нападу ніхто не постраждав.

Правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) ККУ. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Камери відеоспостереження зафіксували ймовірного нападника. 

 

Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про дану особу, повідомити на 102.

Українська правда

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Теми: Київ поліція


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