В Киеве неизвестный с ружьем напал на ювелирку

Источник: полиция Киева

Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, который совершил разбойное нападение на ювелирный магазин в Голосеевском районе.

Прямая речь: "В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина, который сразу достал из пакета предмет, похожий на ружье, и начал угрожать персоналу торгового заведения".

Детали: На противоправные действия нападавшего быстро отреагировал охранник, который набросился на злоумышленника.

Правонарушитель успел сделать несколько выстрелов, разбив витрины, и скрылся с места происшествия.

Охранник сразу вызвал полицию. В результате нападения никто не пострадал.

Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого нападавшего.

Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о данном лице, сообщить на 102.