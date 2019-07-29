Кононенка і Філатова підловили на брехні в деклараціях

Джерело: сайт НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова.

Пряма мова: "Кононенко, подаючи декларацію за 2015 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості щодо кількості та номінальної вартості акцій 3 акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, та 2 іноземних компаній, які належали йому на праві власності, та не задекларував отриманий дохід члена сім’ї (невістки).

Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2015 рік становить майже 7,6 млн грн.

За результатами перевірки декларацій Бориса Філатова за 2016 та 2017 роки було встановлено, що Дніпровський міськголова не відобразив інформацію про земельну ділянку, мотоцикл та судно, які належать йому на праві власності та земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, а також будинок, який належить дружині.

Крім того зазначив недостовірні відомості про джерело та розмір власного доходу та доходу дружини.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 та 2017 роки становить понад 485 тис. грн та 519 тис. грн відповідно".

Деталі: Також недостовірну інформацію виявили у деклараціях екс-заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Діденка, судді Вишгородського райсуду Київської області Людмили Толкачової, першого заступника голови Бориспільської РДА Київської області Руслана Садовського та голови Заставнівської райради Чернівецької області Сергія Капіцького.

Про порушення повідомили НАБУ та Нацполіцію.

Відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 ККУ.

Злочин карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.