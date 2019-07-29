Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кононенко и Филатова поймали на лжи в декларациях

Понедельник, 29 июля 2019, 16:46

Источник: сайт НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.

Прямая речь: "Кононенко, подавая декларацию 2015 года (исправленную), отметил недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки).

Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата 2015 года составляет почти 7,6 млн грн.

По результатам проверки деклараций Бориса Филатова за 2016 и 2017 годы было установлено, что Днепровский городской голова не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, принадлежащих ему на праве собственности и земельный участок, принадлежащий ему на праве аренды, а также дом, который принадлежит жене.

Кроме того отметил недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. грн и 519 тыс. грн соответственно".

Детали: Также недостоверную информацию обнаружили в декларациях экс-заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко, судьи Вышгородского райсуда Киевской области Людмилы Толкачевой, первого заместителя председателя Бориспольской РГА Киевской области Руслана Садовского и председателя Заставнивского райсовета Черновицкой области Сергея Капицкого.

О нарушении сообщили в НАБУ и Нацполицию.

Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 УК.

Преступление наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПККононенкоДнепрдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: