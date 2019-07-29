Кононенко и Филатова поймали на лжи в декларациях

Источник: сайт НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.

Прямая речь: "Кононенко, подавая декларацию 2015 года (исправленную), отметил недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки).

Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата 2015 года составляет почти 7,6 млн грн.

По результатам проверки деклараций Бориса Филатова за 2016 и 2017 годы было установлено, что Днепровский городской голова не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, принадлежащих ему на праве собственности и земельный участок, принадлежащий ему на праве аренды, а также дом, который принадлежит жене.

Кроме того отметил недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. грн и 519 тыс. грн соответственно".

Детали: Также недостоверную информацию обнаружили в декларациях экс-заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко, судьи Вышгородского райсуда Киевской области Людмилы Толкачевой, первого заместителя председателя Бориспольской РГА Киевской области Руслана Садовского и председателя Заставнивского райсовета Черновицкой области Сергея Капицкого.

О нарушении сообщили в НАБУ и Нацполицию.

Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 УК.

Преступление наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.