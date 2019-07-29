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Через негоду у Києві підтопило станцію метро

Понеділок, 29 липня 2019, 16:46

Джерело: повідомлення Київської міської держадміністрації

У Києві через зливу сталося підтоплення території станції метро "Дорогожичі".

Пряма мова: "Аварійно-рятувальні служби приступили до ліквідації наслідків грози у Києві. Рятувальники наразі працюють на території станції метро "Дорогожичі", де сталося підтоплення через масштабні опади".

 
фото Ольги Ситник, УП
 
фото Ольги Ситник, УП

Деталі: У КМДА зазначили, що наразі рятувальники отримують повідомлення про повалені негодою дерева та оперативно виїжджають на місця.

 
фото Ольги Ситник, УП

Як повідомили користувачі мережі Facebook, підтоплення сталося і біля сусідньої станції метро "Сирець".

Схожа ситуація і в інших районах столиці, зокрема, біля Шевченківського райсуду столиці.

 
фото "Громадського радіо"

За інформацією Укргідрометцентру, негода триватиме до кінця доби.

Українська правда
Теми: КиївметроКМДА
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