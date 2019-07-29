Через негоду у Києві підтопило станцію метро
Джерело: повідомлення Київської міської держадміністрації
У Києві через зливу сталося підтоплення території станції метро "Дорогожичі".
Пряма мова: "Аварійно-рятувальні служби приступили до ліквідації наслідків грози у Києві. Рятувальники наразі працюють на території станції метро "Дорогожичі", де сталося підтоплення через масштабні опади".
Деталі: У КМДА зазначили, що наразі рятувальники отримують повідомлення про повалені негодою дерева та оперативно виїжджають на місця.
Як повідомили користувачі мережі Facebook, підтоплення сталося і біля сусідньої станції метро "Сирець".
Схожа ситуація і в інших районах столиці, зокрема, біля Шевченківського райсуду столиці.
За інформацією Укргідрометцентру, негода триватиме до кінця доби.
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