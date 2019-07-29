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Из-за непогоды в Киеве подтопило станцию ​​метро

Понедельник, 29 июля 2019, 16:46

Источник: сообщение Киевской городской госадминистрации

В Киеве из-за ливня произошло подтопление территории станции метро "Дорогожичи".

Прямая речь: "Аварийно-спасательные службы приступили к ликвидации последствий грозы в Киеве. Спасатели сейчас работают на территории станции метро "Дорогожичи", где произошло подтопление из-за масштабных осадков".

 
фото Ольги Сытник, УП
 
фото Ольги Сытник, УП

Детали: В КГГА отметили, что в настоящее время спасатели получают сообщения о поваленные стихией деревьях и оперативно выезжают на места.

 
фото Ольги Сытник, УП

Как сообщили пользователи сети Facebook, подтопления произошло и у соседний станции метро "Сырец".

Похожая ситуация и в других районах столицы, в частности, у Шевченковского райсуда столицы.

 
ФОТО "Громадского радио"

По информации Укргидрометцентра, непогода продлится до конца суток.

Украинская правда

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Темы: КиевметроКГГА
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