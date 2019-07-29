Из-за непогоды в Киеве подтопило станцию метро
Источник: сообщение Киевской городской госадминистрации
В Киеве из-за ливня произошло подтопление территории станции метро "Дорогожичи".
Прямая речь: "Аварийно-спасательные службы приступили к ликвидации последствий грозы в Киеве. Спасатели сейчас работают на территории станции метро "Дорогожичи", где произошло подтопление из-за масштабных осадков".
Детали: В КГГА отметили, что в настоящее время спасатели получают сообщения о поваленные стихией деревьях и оперативно выезжают на места.
Как сообщили пользователи сети Facebook, подтопления произошло и у соседний станции метро "Сырец".
Похожая ситуация и в других районах столицы, в частности, у Шевченковского райсуда столицы.
По информации Укргидрометцентра, непогода продлится до конца суток.
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