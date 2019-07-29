Двоє донеччан збували в Києві тисячі фальшивих євро – СБУ

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Понеділок, 29 липня 2019, 17:20

У Києві блокували збут фальшивих грошей з тимчасово окупованої частини Донбасу.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

"Мешканці Донецька, які наразі проживають у столиці, налагодили збут підробленої іноземної валюти. Правоохоронці затримали обох дилерів у Києві при черговій спробі збуту 300 тис. фальшивих євро", - сказано у повідомленні.

"Під час обшуків за місцем проживання учасників групи правоохоронці виявили ще 700 тис. підробленої валюти номіналом по 500 євро. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину", - додали в СБУ.

Операція з викриття фальшувальників проводилась спільно з Нацполіцією і під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.

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Теми: Київ кримінал


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