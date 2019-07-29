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Двое дончан сбывали в Киеве тысячи фальшивых денег – СБУ

Понедельник, 29 июля 2019, 17:20

В Киеве блокировали сбыт фальшивых денег с временно оккупированной части Донбасса.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты. Правоохранители задержали обоих дилеров в Киеве при очередной попытке сбыта 300 тыс. фальшивых евро", - сказано в сообщении.

"Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тыс. поддельной валюты номиналом по 500 евро. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления", - добавили в СБУ.

Операция по разоблачению фальсификатора проводилась совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством Прокуратуры Киева.

Украинская правда
Темы: Киевкриминал
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