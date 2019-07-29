Порошенко разом із сім'єю поїхав з України – джерела
Екс-президент України Петро Порошенко разом із сім’єю поїхав на відпочинок за кордон.
Про свої наміри він розповів в інтерв'ю Українській правді у п’ятницю 26 липня.
Водночас, джерела "Української правди", наближені до Прикордонної служби повідомили, що колишній президент полетів у Туреччину.
"Частина членів його сім’ї виїхала з України минулого тижня. Інша частина і він виїхали у неділю. Летіли у Стамбул", – повідомив співрозмовник.
Також джерела УП стверджують, що Порошенко написав заяву про відмову від держохорони.
Нагадаємо:
За результатами парламентських виборів партія Порошенка "Європейська солідарність" посіла 4 місце із 8,1% підтримки.
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