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Порошенко разом із сім'єю поїхав з України – джерела

Понеділок, 29 липня 2019, 17:44
Порошенко разом із сім'єю поїхав з України – джерела

Екс-президент України Петро Порошенко разом із сім’єю поїхав на відпочинок за кордон.

Про свої наміри він розповів в інтерв'ю Українській правді у п’ятницю 26 липня.

Водночас, джерела "Української правди", наближені до Прикордонної служби повідомили, що колишній президент полетів у Туреччину.

"Частина членів його сім’ї виїхала з України минулого тижня. Інша частина і він виїхали у неділю. Летіли у Стамбул", – повідомив співрозмовник.

Також джерела УП стверджують, що Порошенко написав заяву про відмову від держохорони.

Нагадаємо:

За результатами парламентських виборів партія Порошенка "Європейська солідарність" посіла 4 місце із 8,1% підтримки.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоУкраїна
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