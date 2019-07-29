Порошенко вместе с семьей поехал из Украины – источники
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Понедельник, 29 июля 2019, 17:44
Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей уехал на отдых за границу.
О своих намерениях он рассказал в интервью Украинской правде в пятницу 26 июля.
В то же время, источники "Украинской правды", приближенные к пограничной службе сообщат, что бывший президент улетел в Турцию.
"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - сообщил собеседник.
Также источники УП утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.
Напомним:
- По результатам парламентских выборов партия Порошенко "Европейская солидарность" заняла 4 место с 8,1% поддержки.
Украинская правда
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