Порошенко вместе с семьей поехал из Украины – источники

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей уехал на отдых за границу.

О своих намерениях он рассказал в интервью Украинской правде в пятницу 26 июля.

В то же время, источники "Украинской правды", приближенные к пограничной службе сообщают, что бывший президент улетел в Турцию.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - сообщил собеседник.

Также источники УП утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.

Напомним: