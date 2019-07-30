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Претендент на посаду голови МОЗ заявив про особливості лікування "у представників різних рас"

Вівторок, 30 липня 2019, 01:29
Претендент на посаду голови МОЗ заявив про особливості лікування у представників різних рас

Засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький, якого в партії "Слуга народу" назвали претендентом на посаду міністра охорони здоров’я, заявив, що існують особливості лікування "у представників різних рас". 

Про це Радуцький, який також є радником президента, заявив в інтерв’ю газеті "Ваше здоров’я".

Обговорюючи впровадження в Україні міжнародних клінічних протоколів, він зазначив, що їх необхідно адаптувати.

"Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають і особливості їх лікування. Тому протоколи мають бути тільки національними, написаними українською мовою, затвердженими МОЗ і Мін'юстом, адаптованими", – сказав Радуцький.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун висловила здивування заявою Рудуцького.

"Ми вже нагадували народній депутатці Ользі Богомолець, що не буває жодних "імунних потреб нації", а хвороби не знають національних чи територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії.

Вона пояснила, що міжнародні протоколи – це такі ґайдлайни, універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнту. Вони створюються медичною спільнотою на основі багаторічних досліджень та пошуків оптимального шляху лікування. Анатомія для українців, американців чи поляків – однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж однаковий.

"Українська правда" у Threads

Теми: медициназдоров'яСлуга народуСупрунМОЗ
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