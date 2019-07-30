Основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий, которого в партии "Слуга народа" назвали претендентом на должность министра здравоохранения, заявил, что существуют особенности лечения "у представителей разных рас".

Об этом Радуцкий, который также является советником президента, заявил в интервью газете "Ваше здоровье".

Обсуждая внедрения в Украине международных клинических протоколов, он отметил, что их необходимо адаптировать.

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными", – сказал Радуцкий.

Руководительница МОЗ Ульяна Супрун выразила удивление заявлением Рудуцького.

"Мы уже напоминали народной депутату Ольге Богомолец, не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии.

Она пояснила, что международные протоколы – это такие ґайдлайны, универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту. Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для Украинской, американцев или поляков – одинакова. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый.