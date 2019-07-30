У Зеленського заявили, що держава забезпечить фінансування НСТУ, але вимагатиме ефективності
Держава забезпечить фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України, але вимагатиме від неї ефективності.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми кілька разів зустрічалися з керівництвом "Суспільного", з донорами, котрі йому допомагали. Ми гарантуватимемо суспільному мовленню фінансування, яке забезпечуватиме Кабмін. Але в них буде чіткий KPI (ключові показники ефективності) – ми це розуміємо за фідбеками донорів", – сказав Тимошенко.
Він наголосив, що "це не лише рейтинг, хоча це основне, а ще багато різних завдань".
Заступник голови Офісу президента заявив, що "Суспільному" допоможуть позбутися всього, у чому немає потреби.
"Наразі на суспільному мовленні працює 4,5 тисячі осіб. Так, раніше їх було, якщо не помиляюся, 7,5-7,8 тисячі, але це все одно забагато. Багато будівель та іншого, в чому немає потреби. Вони не могли домогтися, щоб уряд дозволив їм це продавати. Для цього є майданчик "ProZorro. Продажі", – розповів Тимошенко.
Згідно із законодавством, державне фінансування НСТУ повинне становити не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.
У 2019 році на фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України виділили 1 млрд 5 млн 100 гривень замість 1 млрд 816 млн, передбачених законом.