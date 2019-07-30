У Зеленского заявили, что государство обеспечит финансирование НСТУ, но потребует эффективности
Государство обеспечит финансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины, но потребует от нее эффективности.
Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы несколько раз встречались с руководством "Общественного", с донорами, которые ему помогали. Мы будем гарантировать общественному вещанию финансирование, которое будет обеспечивать Кабмин. Но у них будет четкий KPI (ключевые показатели эффективности) - мы это понимаем по фидбэку доноров", - сказал Тимошенко.
Он отметил, что "это не только рейтинг, хотя это основное, а еще много разных задач".
Заместитель председателя Офиса президента заявил, что "Общественному" помогут избавиться от всего, в чем нет необходимости.
"Сейчас на общественном вещании работает 4,5 тысячи человек. Да, раньше их было, если не ошибаюсь, 7,5-7,8 тысячи, но это все равно много. Много зданий и другого, в чем нет необходимости. Они не могли добиться, чтобы правительство разрешило им это продавать. Для этого есть площадка "ProZorro. Продажи", - рассказал Тимошенко.
Согласно законодательству, государственное финансирование НСТУ должно составлять не менее 0,2 процента расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год.
В 2019 году на финансовую поддержку Национальной общественной телерадиокомпании Украины выделили 1 млрд 5 млн 100 гривен вместо 1 млрд 816 млн, предусмотренных законом.
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