Майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом у 2024 році

Джерело: російське видання "Ведомости", результати опитування "Левада-центр"

Майже 40% росіян не хочуть бачити чинного президента Росії Володимира Путіна на посту президента після наступних виборів в 2024 році.

Деталі: 38% росіян не хотіли б, щоб Володимир Путін залишився президентом після закінчення нинішнього рядок. За останній рік частка таких відповідей зросла на 11 процентних пунктів, але 38% - не рекорд: в жовтні 2012 року і жовтні 2013 року було 40 і 45%.

Залишити Путіна в Кремлі і після 2024 року бажають 54% опитаних; максимальним цей показник був в серпні 2017 року - 67%. Рекордно низька (8%) частка тих, хто не зміг відповісти, - раніше вона становила від 14 до 26%.

Рекордна частка росіян вважає, що люди довіряють Путіну, оскільки не бачать, на кого ще могли б покластися - 43% респондентів проти 29% в 2016 році, а ось варіант "люди сподіваються, що Путін в подальшому зможе впоратися з проблемами країни" виявився найменш популярним за 19 років в РФ - 24% (у листопаді 2016 року - 39%).

Соціологи відзначили, що на електоральний рейтинг Путіна ці перепади не вплинули - після різкого зниження в червні 2018 року через пенсійну реформу він стабільний: 40% всіх опитаних або 54% ​​готових голосувати.

Путін був обраний на четвертий термін у березні 2018 року і за чинною Конституцією РФ не має права висуватися на наступних президентських виборах в 2024 році.

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