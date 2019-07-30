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Почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом в 2024 году

Вторник, 30 июля 2019, 09:36

Источник: российское издание "Ведомости", результаты опроса "Левада-центр"

Почти 40% россиян не хотят видеть действующего президента России Владимира Путина на посту президента после следующих выборов в 2024 году.

Детали: 38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего строка. За последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов, но 38% – не рекорд: в октябре 2012 г. и октябре 2013 г. было 40 и 45%.

Оставить Путина в Кремле и после 2024 г. желают 54% опрошенных; максимальным этот показатель был в августе 2017 г. – 67%. Рекордно низка (8%) доля тех, кто затруднился с ответом, – прежде она составляла от 14 до 26%.

Рекордная доля россиян считает, что люди доверяют Путину, поскольку не видят, на кого еще могли бы положиться - 43% респондентов против 29% в 2016 г. А вот вариант "люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны" оказался наименее популярным за 19 лет – 24% (в ноябре 2016 г. – 39%).

Социологи отметили, что на электоральный рейтинг Путина эти перепады не повлияли – после резкого снижения в июне 2018 г. из-за пенсионной реформы он стабилен: 40% всех опрошенных или 54% готовых голосовать.

Путин был избран на четвертый срок в марте 2018 года и по действующей Конституции РФ не вправе выдвигаться на следующих президентских выборах РФ в 2024 году.

История вопроса:

  • Путин занимает пост президента России уже 15 лет. Впервые он был избран президентом РФ в 2000 году.
  • В 2008-2012 гг. он сделал "перерыв" и возглавлял российское правительство.

Темы: ПутинРосcияпрезидентвиборы
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