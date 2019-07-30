Птах у двигуні: Boeing МАУ екстренно сів після зльоту

Джерело: повідомлення avianews.com

Boeing 767 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України з бортовим номером UR-GEC, що здійснював рейс Київ - Бангкок, ввечері 29 липня, через 20 хвилин після зльоту, повернувся в аеропорт вильоту Бориспіль.

Пряма мова: "У процесі набору висоти екіпажем було помічено різку зміну параметрів одного з двигунів, ймовірно — через потрапляння птаха. Проаналізувавши ситуацію, екіпаж на підставі регламентуючої документації ухвалив рішення відключити двигун, повернутися в аеропорт вильоту і повідомив диспетчерів про позапланову посадку".

Деталі: В авіакомпанії МАУ підтвердили факт повернення цього борту, що вилетів о 20:02.

Оскільки авіалайнер мав велику посадкову масу, відбулося підвищення температури гальмівних пристроїв, у зв'язку з чим спостерігалося їх незначне задимлення. Проте ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Пасажири були доставлені в термінал, виліт резервного борту стався після півночі, 30 липня.