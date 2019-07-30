Птица в двигателе: Boeing МАУ экстренно сел после взлета

Источник: сообщение avianews.com

Boeing 767 авиакомпании Международные авиалинии Украины с бортовым номером UR-GEC, совершавший рейс Киев - Бангкок, вечером 29 июля, через 20 минут после взлета, вернулся в аэропорт вылета Борисполь.

Прямая речь: "В процессе набора высоты экипажем было замечено резкое изменение параметров одного из двигателей, вероятно - из-за попадания птицы. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель, вернуться в аэропорт вылета и сообщил диспетчерам о внеплановой посадке".

Детали: В авиакомпании МАУ подтвердили факт возвращения этого борта, который вылетел в 20:02.

Поскольку авиалайнер имел большую посадочную массу, произошло повышение температуры тормозных устройств, в связи с чем наблюдалось их незначительное задымление. Однако никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры были доставлены в терминал, вылет резервного борта произошел после полуночи, 30 июля.