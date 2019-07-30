Порошенко назвав умову, за якої піде у "жорстку опозицію"

7023 перегляди
Вівторок, 30 липня 2019, 12:12

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що планує у новій Верховній раді конструктивно співпрацювати з монобільшістю "Слуги народу", але якщо будуть спроби повернути країну у бік Росії, то піде в опозицію.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді".

На питання, як він себе наразі бачить у Раді і чи буде в опозиції до нинішньої влади, екс-президент відповів, що бачить себе як людину, яка "знаходиться в форматі підтримки України".

Порошенко наголосив, що його не цікавлять жодні посади, оскільки у своєму житті мав "найвищу посаду, про яку може тільки мріяти українець".

"Це певною мірою криза кар'єрного росту, бо немає куди далі рости. В даному випадку моя мотивація абсолютно одна — захистити європейське майбутнє України", - заявив він.

За його словами, у парламентсько-президентській республіці у опозиційної сили в парламенті є багато інструментів.

Зокрема, додав, що у його фракції є  досвідчені люди, які готові захищати здобутки попередніх років.

"В даному випадку монопартійна більшість створює можливості. Якщо рух наш буде зупинений, то ми точно будемо в жорсткій опозиції до спроб розвернути країну назад в бік Росії", - сказав Порошенко.

Він додав, також що не стерпить спроб зруйнувати енергетичну незалежність України, децентралізацію та інше.

"Якщо хтось зараз буде намагатися підмінити децентралізацію федералізацією і таким чином зробити перший крок до розшматування країни, ми це помітимо. Ми знаємо, як не потрапити в пастку парламенту, і будемо жорстко проти того протестувати. Але починати мені б хотілося з позитиву", - наголосив колишній глава держави. 

Порошенко зазначив, що налаштований конструктивно співпрацювати з монобільшістю у парламенті

Нагадаємо:

  • 21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори.
  • За результатами підрахунку голосів, найбільше місць у Верховній Раді здобула президентська партія "Слуга народу" - 274.
  • Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" здобула четверте місце. Від політсили до Ради зайдуть 25 депутатів. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко Верховна Рада опозиція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко: Директор ДБР через Богдана зливає дані Портнову 30 липня 2019, 11:40
Порошенко вважає, що його партія могла б бути другою, якби не інші 30 липня 2019, 10:22
Аваков: Порошенко бреше, але по бєспрєдєлу його "кінчати" не можна 30 липня 2019, 08:46
Усі новини
Головні новини
Глава ОП розповів, що буде замість параду на День Незалежності
Богдан: Кличко підтвердив, що не контролює Київраду й має домовлятися зі "смотрящими"
Богдан каже, що до нього приходили з пропозицією "пиляти" гроші Києва
Порошенко назвав умову, за якої піде у "жорстку опозицію"
Усі новини
здоров'я

Чому варто підтримувати форму після 40 років

Лайфхаки

Розслаблятись теж треба вміти. Чому і як

Смак життя

Трохи про баклажани. Рецепти приготування