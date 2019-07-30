Порошенко назвав умову, за якої піде у "жорстку опозицію"

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що планує у новій Верховній раді конструктивно співпрацювати з монобільшістю "Слуги народу", але якщо будуть спроби повернути країну у бік Росії, то піде в опозицію.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді".

На питання, як він себе наразі бачить у Раді і чи буде в опозиції до нинішньої влади, екс-президент відповів, що бачить себе як людину, яка "знаходиться в форматі підтримки України".

Порошенко наголосив, що його не цікавлять жодні посади, оскільки у своєму житті мав "найвищу посаду, про яку може тільки мріяти українець".

"Це певною мірою криза кар'єрного росту, бо немає куди далі рости. В даному випадку моя мотивація абсолютно одна — захистити європейське майбутнє України", - заявив він.

За його словами, у парламентсько-президентській республіці у опозиційної сили в парламенті є багато інструментів.

Зокрема, додав, що у його фракції є досвідчені люди, які готові захищати здобутки попередніх років.

"В даному випадку монопартійна більшість створює можливості. Якщо рух наш буде зупинений, то ми точно будемо в жорсткій опозиції до спроб розвернути країну назад в бік Росії", - сказав Порошенко.

Він додав, також що не стерпить спроб зруйнувати енергетичну незалежність України, децентралізацію та інше.

"Якщо хтось зараз буде намагатися підмінити децентралізацію федералізацією і таким чином зробити перший крок до розшматування країни, ми це помітимо. Ми знаємо, як не потрапити в пастку парламенту, і будемо жорстко проти того протестувати. Але починати мені б хотілося з позитиву", - наголосив колишній глава держави.

Порошенко зазначив, що налаштований конструктивно співпрацювати з монобільшістю у парламенті

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