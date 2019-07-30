Порошенко назвал условие, при котором пойдет в "жесткую оппозицию"

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что планирует в новой Верховной Раде конструктивно сотрудничать с монобольшинством "Слуги народа", но если будут попытки развернуть страну в сторону России, то пойдет в оппозицию.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, как он себя сейчас видит в Раде и будет ли в оппозиции к нынешней власти, экс-президент ответил, что видит себя как человека, который "находится в формате поддержки Украины".

Порошенко подчеркнул, что его не интересуют никакие должности, поскольку в своей жизни имел "высшую должность, о которой может только мечтать украинец".

"Это в определенной степени кризис карьерного роста, потому что некуда дальше расти. В данном случае моя мотивация совершенно одна - защитить европейское будущее Украины", - заявил он.

По его словам, в парламентско-президентской республике в оппозиционной силы в парламенте есть много инструментов.

В частности, добавил, что в его фракции есть опытные люди, которые готовы защищать достижения предыдущих лет.

"В данном случае монопартийное большинство создает возможности. Если наше движение будет остановлено, то мы точно будем в жесткой оппозиции к попыткам развернуть страну назад в сторону России", - сказал Порошенко.

Он добавил, также не допустит попыток разрушить энергетическую независимость Украины, децентрализацию и прочее.

"Если кто-то сейчас будет пытаться подменить децентрализацию федерализацией и таким образом сделать первый шаг к раздроблению страны, мы это заметим. Мы знаем, как не попасть в ловушку парламента, и будем жестко против того протестовать. Но начинать мне бы хотелось с позитива", - отметил бывший глава государства.

Порошенко отметил, что настроен конструктивно сотрудничать с монобольшинством в парламенте

Напомним: