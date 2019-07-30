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Прокурора Кулика і далі судять за скасованою статтею про незаконне збагачення

Вівторок, 30 липня 2019, 12:41

Джерело: "Судовий репортер"

Голосіївський суд Києва продовжує розглядати справу про незаконне збагачення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика попри те, що статтю, за якою його обвинувачують, визнали неконституційною.

Деталі: У попередніх засіданнях суд двічі відхиляв клопотання прокурора про закриття справи Кулика. Як вважає суд, прокурор звертався із підстав, з яких справу можна закрити тільки у підготовчому засіданні.

Судді говорили про колізію в законодавстві і радили прокурору підкорегувати позицію. КПК дозволяє суду закрити справу під час судового розгляду, якщо прокурор відмовиться від обвинувачення. Але в Антикорупційній прокуратурі на таке не згодні.

На засіданні 29 липня прокурори долучали до справи документи щодо придбання матір’ю дітей Кулика Іриною Німець майна у 2014-2015 роках. Також долучали документи щодо страхування, в яких Німець називалась одруженою. Прокурор сказав, що йдеться саме стосунки з Куликом, хоча офіційно вони в шлюбі ніколи не перебували.

Адвокати заявили про неналежність доказів, зокрема тому, що йшлося про придбання і тих об’єктів, які не інкримінуються Кулику. Крім того, захист вважає, що докази могли б розглянути за скороченому порядку, щоб прокурор надав їх одним пакетом, тому що справа все одно не має перспективи.

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Нагадаємо:

  • Розслідування щодо фактів ймовірного незаконного збагачення Кулика НАБУ розпочало 25 грудня 2015 року.
  • Обвинувальний акт щодо скерували до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті ще 21 жовтня 2016 року.
  • Кулика звинуватили у тому, що його видатки перевищують його доходи і у тому, що він приховує нові дорогі придбання.
  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
  • Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.
  • Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Українська правда
Теми: корупціясуд
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