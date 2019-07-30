Прокурора Кулика і далі судять за скасованою статтею про незаконне збагачення

Джерело: "Судовий репортер"

Голосіївський суд Києва продовжує розглядати справу про незаконне збагачення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика попри те, що статтю, за якою його обвинувачують, визнали неконституційною.

Деталі: У попередніх засіданнях суд двічі відхиляв клопотання прокурора про закриття справи Кулика. Як вважає суд, прокурор звертався із підстав, з яких справу можна закрити тільки у підготовчому засіданні.

Судді говорили про колізію в законодавстві і радили прокурору підкорегувати позицію. КПК дозволяє суду закрити справу під час судового розгляду, якщо прокурор відмовиться від обвинувачення. Але в Антикорупційній прокуратурі на таке не згодні.

На засіданні 29 липня прокурори долучали до справи документи щодо придбання матір’ю дітей Кулика Іриною Німець майна у 2014-2015 роках. Також долучали документи щодо страхування, в яких Німець називалась одруженою. Прокурор сказав, що йдеться саме стосунки з Куликом, хоча офіційно вони в шлюбі ніколи не перебували.

Адвокати заявили про неналежність доказів, зокрема тому, що йшлося про придбання і тих об’єктів, які не інкримінуються Кулику. Крім того, захист вважає, що докази могли б розглянути за скороченому порядку, щоб прокурор надав їх одним пакетом, тому що справа все одно не має перспективи.

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