Прокурора Кулика и дальше судят по отмененной статье о незаконном обогащении

Источник: "Судебный репортер"

Голосеевский суд Киева продолжает рассматривать дело о незаконном обогащении бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика несмотря на то, что статью, по которой его обвиняют, признали неконституционной.

Детали: В предыдущих заседаниях суд дважды отклонял ходатайство прокурора о закрытии дела Кулика. Как считает суд, прокурор обращался с основаниями, по которым дело можно закрыть только в подготовительном заседании.

Судьи говорили о коллизии в законодательстве и советовали прокурору подкорректировать позицию. КПК позволяет суду закрыть дело в ходе судебного разбирательства, если прокурор откажется от обвинения. Но в Антикоррупционной прокуратуре на такое не согласны.

На заседании 29 июля прокуроры приобщали к делу документы о приобретении матерью детей Кулика Ириной Немец имущества в 2014-2015 годах. Также приобщали документы по страхованию, в которых Немец называлась замужней. Прокурор сказал, что речь идет именно об отношениях с Куликом, хотя официально они в браке никогда не состояли.

Адвокаты заявили о непринадлежности доказательств, в частности потому, что речь шла о приобретении и тех объектов, которые не инкриминируются Кулику. Кроме того, защита считает, что доказательства могли бы рассмотреть в сокращенном порядке, чтобы прокурор предоставил их одним пакетом, потому что у дела все равно нет перспективы.

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Напомним: