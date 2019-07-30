Прокурора Кулика и дальше судят по отмененной статье о незаконном обогащении

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Вторник, 30 июля 2019, 12:41

Источник: "Судебный репортер"

Голосеевский суд Киева продолжает рассматривать дело о незаконном обогащении бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика несмотря на то, что статью, по которой его обвиняют, признали неконституционной.

Детали: В предыдущих заседаниях суд дважды отклонял ходатайство прокурора о закрытии дела Кулика. Как считает суд, прокурор обращался с основаниями, по которым дело можно закрыть только в подготовительном заседании.

Судьи говорили о коллизии в законодательстве и советовали прокурору подкорректировать позицию. КПК позволяет суду закрыть дело в ходе судебного разбирательства, если прокурор откажется от обвинения. Но в Антикоррупционной прокуратуре на такое не согласны.

На заседании 29 июля прокуроры приобщали к делу документы о приобретении матерью детей Кулика Ириной Немец имущества в 2014-2015 годах. Также приобщали документы по страхованию, в которых Немец называлась замужней. Прокурор сказал, что речь идет именно об отношениях с Куликом, хотя официально они в браке никогда не состояли.

Адвокаты заявили о непринадлежности доказательств, в частности потому, что речь шла о приобретении и тех объектов, которые не инкриминируются Кулику. Кроме того, защита считает, что доказательства могли бы рассмотреть в сокращенном порядке, чтобы прокурор предоставил их одним пакетом, потому что у дела все равно нет перспективы.

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Напомним:

  • Расследование по фактам возможного незаконного обогащения Кулика НАБУ начало 25 декабря 2015 года.
  • Обвинительный акт направили в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу еще 21 октября 2016.
  • Кулика обвиняют в том, что его расходы превышают его доходы и в том, что он скрывает новые дорогие приобретения.
  • 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Украинская правда

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Темы: коррупция суд


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