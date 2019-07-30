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До кінця липня спека і грози підуть з України, серпень почнеться з прохолоди

Вівторок, 30 липня 2019, 13:35

У найближчу добу у більшості областей України погоду формуватиме волога і тепла, а на півдні - спекотна повітряна маса, і лише на півночі країни опади поступово припиняться, а температура трохи знизиться.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Зазначається, що у північних областях вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі 12-17 °, вдень 21-26 °.

На решті території короткочасні дощі, місцями грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с; температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, в південній частині вночі 20-24°, вдень 30-34°. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві - вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25​​°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 31 липня найвища температура вдень була 34,7 у 2005 році, найнижча вночі 9,9 у 1922 році.

Повідомляється, що 1 серпня синоптики прогнозують в Україні погоду без опадів, лише в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 9-14°, удень 19-24°; на півдні і в Закарпатті вночі 14-19°, удень 24-29°.

У Києві - без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.

30 липня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 24-27°, біля Одеси 22°, в Дніпрі в межах Києва 23°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаУкраїна
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