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До конца июля жара и грозы уйдут из Украины, август начнется с прохлады

Вторник, 30 июля 2019, 13:35

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины погоду будет формировать влажная и теплая, а на юге - жаркая воздушная масса, и лишь на севере страны осадки постепенно прекратятся, а температура немного снизится.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что в северных областях ночью местами небольшой дождь, днем ​​без осадков, температура ночью 12-17°, днем ​​21-26°.

На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с; температура ночью 14-19°, днем ​​23-28°, в южной части ночью 20-24°, днем ​​30-34°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем ​​23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 июля самая высокая температура днем ​​была 34,7 градусов в 2005 году, самая низкая ночью 9,9 градусов в 1922 году.

Сообщается, что 1 августа синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, днем ​​19-24°; на юге и в Закарпатье ночью 14-19°, днем ​​24-29°.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем ​​около 20°.

30 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, возле Одессы 22°, в Днепре в пределах Киева 23°.

Темы: погодаУкраина
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