До конца июля жара и грозы уйдут из Украины, август начнется с прохлады
В ближайшие сутки в большинстве областей Украины погоду будет формировать влажная и теплая, а на юге - жаркая воздушная масса, и лишь на севере страны осадки постепенно прекратятся, а температура немного снизится.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.
Отмечается, что в северных областях ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 12-17°, днем 21-26°.
На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с; температура ночью 14-19°, днем 23-28°, в южной части ночью 20-24°, днем 30-34°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 июля самая высокая температура днем была 34,7 градусов в 2005 году, самая низкая ночью 9,9 градусов в 1922 году.
Сообщается, что 1 августа синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 9-14°, днем 19-24°; на юге и в Закарпатье ночью 14-19°, днем 24-29°.
В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 20°.
30 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, возле Одессы 22°, в Днепре в пределах Киева 23°.
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