Україна відкриває 18 нових візових центрів у 16 країнах

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Вівторок, 30 липня 2019, 13:59

У серпні в 16 країнах світу відкриваються 18 нових візових центрів України для консульського обслуговування іноземців.

Про це повідомляє прес-служби МЗС України.

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 року охоплюватиме 74 міста", - йдеться у повідомленні.

На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових у наступних містах:

  1. Сідней (Австралія),
  2. Кабул (Афганістан),
  3. Мінськ (Білорусь),
  4. Лондон (Сполучене Королівство),
  5. Александрія (Єгипет),
  6. Тель-Авів (Ізраїль),
  7. Ахмедабад, Хайдарабад, Чандігар (Індія),
  8. Доха (Катар),
  9. Мехіко (Мексика),
  10. Гаага (Нідерланди),
  11. Веллінгтон (Нова Зеландія),
  12. Маскат (Оман),
  13. Рамалла (Палестина),
  14. Бангкок (Таїланд),
  15. Анталія (Туреччина),
  16. Париж (Франція).

Іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

На центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.

"Європейська правда"

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Теми: Україна МЗС візи


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