Україна відкриває 18 нових візових центрів у 16 країнах

У серпні в 16 країнах світу відкриваються 18 нових візових центрів України для консульського обслуговування іноземців.

Про це повідомляє прес-служби МЗС України.

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 року охоплюватиме 74 міста", - йдеться у повідомленні.

На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових у наступних містах:

Сідней (Австралія), Кабул (Афганістан), Мінськ (Білорусь), Лондон (Сполучене Королівство), Александрія (Єгипет), Тель-Авів (Ізраїль), Ахмедабад, Хайдарабад, Чандігар (Індія), Доха (Катар), Мехіко (Мексика), Гаага (Нідерланди), Веллінгтон (Нова Зеландія), Маскат (Оман), Рамалла (Палестина), Бангкок (Таїланд), Анталія (Туреччина), Париж (Франція).

Іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

На центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.

"Європейська правда"