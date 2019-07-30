Україна відкриває 18 нових візових центрів у 16 країнах
У серпні в 16 країнах світу відкриваються 18 нових візових центрів України для консульського обслуговування іноземців.
Про це повідомляє прес-служби МЗС України.
"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 року охоплюватиме 74 міста", - йдеться у повідомленні.
На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових у наступних містах:
- Сідней (Австралія),
- Кабул (Афганістан),
- Мінськ (Білорусь),
- Лондон (Сполучене Королівство),
- Александрія (Єгипет),
- Тель-Авів (Ізраїль),
- Ахмедабад, Хайдарабад, Чандігар (Індія),
- Доха (Катар),
- Мехіко (Мексика),
- Гаага (Нідерланди),
- Веллінгтон (Нова Зеландія),
- Маскат (Оман),
- Рамалла (Палестина),
- Бангкок (Таїланд),
- Анталія (Туреччина),
- Париж (Франція).
Іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).
На центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.
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