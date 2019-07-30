Украина открывает 18 новых визовых центров в 16 странах

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Вторник, 30 июля 2019, 13:59

В августе в 16 странах мира открываются 18 новых визовых центров Украины для консульского обслуживания иностранцев.

Об этом сообщает пресс-службы МИД Украины.

"МИД продолжает реализацию комплекса мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну - продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 года будет охватывать 74 города", - говорится в сообщении.

В дополнение к существующим 56 визовым центрам открываются 18 новых в городах:

  1. Сидней (Австралия),
  2. Кабул (Афганистан),
  3. Минск (Беларусь),
  4. Лондон (Соединенное Королевство),
  5. Александрия (Египет),
  6. Тель-Авив (Израиль),
  7. Ахмедабад, Хайдарабад, Чандигарх (Индия),
  8. Доха (Катар),
  9. Мехико (Мексика),
  10. Гаага (Нидерланды),
  11. Веллингтон (Новая Зеландия),
  12. Маскат (Оман),
  13. Рамалла (Палестина),
  14. Бангкок (Таиланд),
  15. Анталия (Турция),
  16. Париж (Франция).

Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование , обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).

На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях.

"Европейская правда"

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Темы: Украина МИД визы


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