Украина открывает 18 новых визовых центров в 16 странах
В августе в 16 странах мира открываются 18 новых визовых центров Украины для консульского обслуживания иностранцев.
Об этом сообщает пресс-службы МИД Украины.
"МИД продолжает реализацию комплекса мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну - продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 года будет охватывать 74 города", - говорится в сообщении.
В дополнение к существующим 56 визовым центрам открываются 18 новых в городах:
- Сидней (Австралия),
- Кабул (Афганистан),
- Минск (Беларусь),
- Лондон (Соединенное Королевство),
- Александрия (Египет),
- Тель-Авив (Израиль),
- Ахмедабад, Хайдарабад, Чандигарх (Индия),
- Доха (Катар),
- Мехико (Мексика),
- Гаага (Нидерланды),
- Веллингтон (Новая Зеландия),
- Маскат (Оман),
- Рамалла (Палестина),
- Бангкок (Таиланд),
- Анталия (Турция),
- Париж (Франция).
Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование , обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).
На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua