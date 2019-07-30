Група молодиків увірвалася до "Укрінформу" і зірвала прес-конференцію

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Вівторок, 30 липня 2019, 18:20

Під час прес-конференції в "Укрінформі" до зали увірвалися молодики у футболках з написом "Традиція і порядок" облили спікерів водою та закидали яйцями.

Про це видання повідомляє у вівторок.

Прес-конференція було присвячена виборам на мажоритарному окрузі №50. Молодики закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова, який розповідав фальсифікації під час виборів.

 
 
 
 

Вони вибили вхідні двері до зали та вбігли із криками "Сепаратист Аксьонов!", "Ганьба".

Поліція Києва повідомила, що наразі на місці подій працює слідчо-оперативна група,  вирішується питання щодо надання правової кваліфікації даної події.

"Правоохоронці встановили, що у приміщення забігли невідомі, почали конфліктувати з присутніми, кидали яйця, а потім розбили вхідні двері та втекли. Двох активних учасників події затримали та доставили до відділу поліції. На даний час вони надають пояснення", - повідомили в поліції Києва.

Українська правда

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Теми: Київ ЗМІ кримінал


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