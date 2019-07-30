Группа парней ворвалась в "Укринформ" и сорвала пресс-конференцию

Во время пресс-конференции в "Укринформе" в зал ворвались молодые в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили спикеров водой и забросали яйцами.

Об этом издание сообщает во вторник.

Пресс-конференция была посвящена выборам на мажоритарном округе №50. Ворвавшиеся забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова, который рассказывал о фальсификациях во время выборов.

Они выбили входную дверь в зал и вбежали с криками "Сепаратист Аксенов!", "Позор".

Полиция Киева сообщила, что сейчас на месте событий работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.

"Правоохранители установили, что в помещение забежали неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись. Двух активных участников события задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время они предоставляют объяснения", - сообщили в полиции Киева.