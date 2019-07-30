Группа парней ворвалась в "Укринформ" и сорвала пресс-конференцию
Во время пресс-конференции в "Укринформе" в зал ворвались молодые в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили спикеров водой и забросали яйцами.
Об этом издание сообщает во вторник.
Пресс-конференция была посвящена выборам на мажоритарном округе №50. Ворвавшиеся забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова, который рассказывал о фальсификациях во время выборов.
Они выбили входную дверь в зал и вбежали с криками "Сепаратист Аксенов!", "Позор".
Полиция Киева сообщила, что сейчас на месте событий работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.
"Правоохранители установили, что в помещение забежали неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись. Двух активных участников события задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время они предоставляют объяснения", - сообщили в полиции Киева.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua