Сеул заявив, що КНДР провела пуск балістичних ракет

Генштаб Південної Кореї повідомив, що північнокорейські військові провели пуск декількох ракет.

Про це з посиланням на військових Південної Кореї повідомляє агентство YouHap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що КНДР провела запуск двох балістичних ракет, які пролетіли 250 км. У свою чергу, міністр оборони Південної Кореї Чжон Кен Ду заявив, що ракети, запущені Північною Кореєю, пролетіли 240-330 км.

В Комітеті вказали, що пуск був здійснений з півострова Ходо в провінції Хамгьон.

У заяві підкреслюється, що подальші пуски ракет не виключаються, і в Комітеті зберігають бойову готовність.