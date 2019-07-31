Сеул заявив, що КНДР провела пуск балістичних ракет
Генштаб Південної Кореї повідомив, що північнокорейські військові провели пуск декількох ракет.
Про це з посиланням на військових Південної Кореї повідомляє агентство YouHap.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що КНДР провела запуск двох балістичних ракет, які пролетіли 250 км. У свою чергу, міністр оборони Південної Кореї Чжон Кен Ду заявив, що ракети, запущені Північною Кореєю, пролетіли 240-330 км.
В Комітеті вказали, що пуск був здійснений з півострова Ходо в провінції Хамгьон.
У заяві підкреслюється, що подальші пуски ракет не виключаються, і в Комітеті зберігають бойову готовність.
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