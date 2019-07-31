Сеул заявил, что КНДР провела пуск балистических ракет

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Среда, 31 июля 2019, 04:57

Генштаб Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные провели пуск нескольких ракет.

Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщает агентство YouHap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела двух баллистических ракет, которые пролетели 250 км. В свою очередь, министр обороны Южной Кореи Чжон Кен Ду заявил, что ракеты, запущенные Северной Кореей, пролетели 240-330 км.

В объединенном комитете начальников штабов указали, что пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто.

В заявлении подчеркивается, что дальнейшие пуски ракет не исключаются, и в комитете сохраняют боевую готовность.

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Темы: КНДР


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