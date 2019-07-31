П’ятьох українців етапували з Росії в окупований Крим

П’ятьох кримських татар — фігурантів вже другого кримінального провадження у "справі Хізб ут-Тахрір" — етапували з Росії в СІЗО № 1 Сімферополя.

Про це повідомляє Крим.Реалії із посиланням на адвоката Маммета Мамбетова.

"Керівник слідчої групи ФСБ, яка займається цією справою, повідомив мені, що Іззета і ще чотирьох фігурантів даної справи доставили з СІЗО Ростова в СІЗО Сімферополя для проведення слідчих дій", — розповів Мамбетов.

Під час слідчих дій відбувалося впізнання п’ятьох обвинувачених засекреченим свідком.

"Сьогодні в управлінні ФСБ було впізнання прихованим свідком мого підзахисного і ще чотирьох обвинувачених. Слідчі дії триватимуть мінімум до кінця тижня. Днями у нас буде продовження арешту. Воно, ймовірно, відбудеться в Криму. Після цього їх етапують назад в СІЗО, де вони раніше перебували", — додав адвокат.

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