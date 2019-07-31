П’ятьох українців етапували з Росії в окупований Крим

7639 переглядів
Середа, 31 липня 2019, 06:43

П’ятьох кримських татар — фігурантів вже другого кримінального провадження у "справі Хізб ут-Тахрір" — етапували з Росії в СІЗО № 1 Сімферополя.

Про це повідомляє Крим.Реалії із посиланням на адвоката Маммета Мамбетова.

"Керівник слідчої групи ФСБ, яка займається цією справою, повідомив мені, що Іззета і ще чотирьох фігурантів даної справи доставили з СІЗО Ростова в СІЗО Сімферополя для проведення слідчих дій", — розповів Мамбетов.

Під час слідчих дій відбувалося впізнання п’ятьох обвинувачених засекреченим свідком.

"Сьогодні в управлінні ФСБ було впізнання прихованим свідком мого підзахисного і ще чотирьох обвинувачених. Слідчі дії триватимуть мінімум до кінця тижня. Днями у нас буде продовження арешту. Воно, ймовірно, відбудеться в Криму. Після цього їх етапують назад в СІЗО, де вони раніше перебували", — додав адвокат.

Читайте також: У яких умовах тримають бранців Кремля

Нагадаємо:

  • Окупанти звинувачують кримських татар в тому, що вони беруть участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
  • При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.
  • Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим окупація


powered by lun.ua
Матеріали за темою
МЗС висловило протест через візит Медведєва до окупованого Криму 28 липня 2019, 16:41
Літаки США провели розвідку біля узбережжя Криму 28 липня 2019, 06:09
Росія збирається побудувати в Криму нове СІЗО на півтори тисячі місць 26 липня 2019, 20:31
Усі новини
Головні новини
Нацгвардієць, який прострелив собі голову, помер
Кличко у США зустрівся з адвокатом Трампа Джуліані
На Херсонській міськраді написали "Вбивці Гандзюк будуть покарані"
Адвокат Сущенка припустив можливість обміну 
Усі новини
Культура

Весільні прикмети і забобони

думка

Чим шкодить кава, від чого вона рятує та скільки її ліпше пити

здоров'я

4 причини високого тиску, про які ви не замислювались раніше