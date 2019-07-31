Пятерых украинцев этапировали из России в оккупированный Крым

Пятерых крымских татар — фигурантов уже второго уголовного производства по "делу Хизб ут-Тахрир" — этапировали из России в СИЗО № 1 Симферополя.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Маммета Мамбетова.

"Руководитель следственной группы ФСБ, которая занимается этим делом, сообщил мне, что Иззета и еще четырех фигурантов данного дела доставили из СИЗО Ростова в СИЗО Симферополя для проведения следственных действий", — рассказал Мамбетов.

Во время следственных действий происходило опознание пятерых обвиняемых засекреченным свидетелем.

"Сегодня в управлении ФСБ было опознание скрытым свидетелем моего подзащитного и еще четырех обвиняемых. Следственные действия будут продолжаться минимум до конца недели. На днях у нас будет продолжение ареста. Оно, вероятно, состоится в Крыму. После этого их этапируют обратно в СИЗО, где они ранее находились", — добавил адвокат.

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Напомним: