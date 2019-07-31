Пятерых украинцев этапировали из России в оккупированный Крым

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Среда, 31 июля 2019, 05:53

Пятерых крымских татар — фигурантов уже второго уголовного производства по "делу Хизб ут-Тахрир" — этапировали из России в СИЗО № 1 Симферополя.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Маммета Мамбетова.

"Руководитель следственной группы ФСБ, которая занимается этим делом, сообщил мне, что Иззета и еще четырех фигурантов данного дела доставили из СИЗО Ростова в СИЗО Симферополя для проведения следственных действий", — рассказал Мамбетов.

Во время следственных действий происходило опознание пятерых обвиняемых засекреченным свидетелем.

"Сегодня в управлении ФСБ было опознание скрытым свидетелем моего подзащитного и еще четырех обвиняемых. Следственные действия будут продолжаться минимум до конца недели. На днях у нас будет продолжение ареста. Оно, вероятно, состоится в Крыму. После этого их этапируют обратно в СИЗО, где они ранее находились", — добавил адвокат.

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Напомним:

  • Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
  • При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

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Темы: Крым оккупация


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