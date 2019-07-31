Сквер на Подолі віддали під забудову мормонам, яких захищає депутат Київради

Верховний Суд віддав під забудову мормонам сквер на вулиці Глибочицькій, 5, визнавши недійсним рішення Київради про розірвання договору оренди із Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на нардепа від ВО "Свобода" Юрія Левченка, який був третьою стороною по справі.

У 2001 році мормони купили у ЗАТ "Український промислово-фінансовий концерн "Славутич" майновий комплекс загальною площею 0,22 га (2235 кв м). Це дві двоповерхові адмінбудівлі, гараж, бойлерна, сміттєзбиральник, сарай.

У 2003 році вони отримали в оренду ділянку площею 0,93 га на вулиці Глибочицькій, 5 для експлуатації цього майна, але вже за рік ці будівлі були фактично зруйновані, а у 2005 році демонтовані.

Того ж 2005 року мормони уклали з Київрадою новий договір оренди, за яким отримали ділянку в оренду на 25 років для будівництва молитовного будинку з недільною школою.

За умовами договору, завершити забудову ділянки мормони повинні були не пізніше 3 років з моменту держреєстрації договору оренди (вересень 2005 року).

У вересні 2015 року Київрада розірвала договір оренди у зв’язку із не завершенням забудови, а також зважаючи на стійкий громадський супротив. Цим же рішенням ділянці надали статусу скверу.

Мормони це рішення Київради оскаржили в суді, де їхні інтереси представляють юристи юрфірми "Ілляшев та партнери", співзасновником якої є Роман Марченко, обраний у 2015 році депутатом Київради за списками "Самопомочі".

Паралельно у січні 2016 року Марченко підготував і зареєстрував проект рішення про скасування рішення Київради про розірвання договору оренди ділянки на вулиці Глибочицькій, 5.

Він і фракція "Самопомочі" пояснювали, що мормони збудують двоповерхову будівлю на 20% ділянки, а решта 80% – це буде сквер з відкритим доступом.

Справа за позовом мормонів щодо розірвання договору оренди розглядалася в судах із 2016 року.

Вже у квітні 2016 року суддя Господарського суду Києва Сергій Балац визнав рішення Київради недійсним.

На початку 2018 року апеляція це рішення скасувала. Але Верховний Суд відправив справу на новий розгляд в апеляцію.

У квітні цього року Північний апеляційний госпсуд залишив без змін рішення Госпсуду Києва. Суд зазначив, що мормони вчиняли дії по оформленню документації для забудови ділянки, і не побачив їх вини у незавершенні будівництва у трирічний строк. 25 липня таке ж рішення виніс і Верховний Суд.

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