Сквер на Подолі віддали під забудову мормонам, яких захищає депутат Київради

12507 переглядів
Середа, 31 липня 2019, 09:56

Верховний Суд віддав під забудову мормонам сквер на вулиці Глибочицькій, 5, визнавши недійсним рішення Київради про розірвання договору оренди із Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на нардепа від ВО "Свобода" Юрія Левченка, який був третьою стороною по справі.

У 2001 році мормони купили у ЗАТ "Український промислово-фінансовий концерн "Славутич" майновий комплекс загальною площею 0,22 га (2235 кв м). Це дві двоповерхові адмінбудівлі, гараж, бойлерна, сміттєзбиральник, сарай. 

 

У 2003 році вони отримали в оренду ділянку площею 0,93 га на вулиці Глибочицькій, 5 для експлуатації цього майна, але вже за рік ці будівлі були фактично зруйновані, а у 2005 році  демонтовані.

Того ж 2005 року мормони уклали з Київрадою новий договір оренди, за яким отримали ділянку в оренду на 25 років для будівництва молитовного будинку з недільною школою.

За умовами договору, завершити забудову ділянки мормони повинні були не пізніше 3 років з моменту держреєстрації договору оренди (вересень 2005 року).

У вересні 2015 року Київрада розірвала договір оренди у зв’язку із не завершенням забудови, а також зважаючи на стійкий громадський супротив. Цим же рішенням ділянці надали статусу скверу.

 

Мормони це рішення Київради оскаржили в суді, де їхні інтереси представляють юристи юрфірми "Ілляшев та партнери", співзасновником якої є Роман Марченко, обраний у 2015 році депутатом Київради за списками "Самопомочі".

Паралельно у січні 2016 року Марченко підготував і зареєстрував проект рішення про скасування рішення Київради про розірвання договору оренди ділянки на вулиці Глибочицькій, 5.

Він і фракція "Самопомочі" пояснювали, що мормони збудують двоповерхову будівлю на 20% ділянки, а решта 80% – це буде сквер з відкритим доступом.

Справа за позовом мормонів щодо розірвання договору оренди розглядалася в судах із 2016 року.

Вже у квітні 2016 року суддя Господарського суду Києва Сергій Балац визнав рішення Київради недійсним.

На початку 2018 року апеляція це рішення скасувала. Але Верховний Суд відправив справу на новий розгляд в апеляцію.

У квітні цього року Північний апеляційний госпсуд залишив без змін рішення Госпсуду Києва. Суд зазначив, що мормони вчиняли дії по оформленню документації для забудови ділянки, і не побачив їх вини у незавершенні будівництва у трирічний строк. 25 липня таке ж рішення виніс і Верховний Суд.

Читайте також: Таємниці мормонів. Що відбувається в одному з найбільш закритих храмів України 

Нагадаємо:

  • На початку вересня 2018 року партія "Самопоміч" виключила депутатів Київради Сергія Гусовського, Олексія Руденка, Сергія Харчука та Вадима Васильчука з партії за завдання значної шкоди репутації політичної сили.
  • Вони голосували за рішення, що сприяли передачі земельних ділянок у власність родини депутата Романа Марченка.
  • Після цього фракція "Самопомочі" у Київраді саморозпустилася.
  • До нової фракції "Самопомочі" увійшло двоє депутатів.
  • Ще 17 депутатів увійшли до новоствореної групи "Київська команда". А ще троє, у тому числі Марченко, стали позафракційними.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ будівництво


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна виборола право провести чемпіонат світу з міні-футболу 30 липня 2019, 18:39
Група молодиків увірвалася до "Укрінформу" і зірвала прес-конференцію 30 липня 2019, 18:20
Кличко звернувся до Зеленського: Хіба це рівень глави Офісу президента? 30 липня 2019, 17:35
Усі новини
Головні новини
Нацгвардієць, який прострелив собі голову, помер
Кличко у США зустрівся з адвокатом Трампа Джуліані
На Херсонській міськраді написали "Вбивці Гандзюк будуть покарані"
Адвокат Сущенка припустив можливість обміну 
Усі новини
Культура

Весільні прикмети і забобони

думка

Чим шкодить кава, від чого вона рятує та скільки її ліпше пити

здоров'я

4 причини високого тиску, про які ви не замислювались раніше