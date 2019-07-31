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Сквер на Подоле отдали под застройку мормонам, которых защищает депутат Киевсовета

Среда, 31 июля 2019, 09:56

Верховный Суд отдал под застройку мормонам сквер на улице Глыбочицкой, 5, признав недействительным решение Киевсовета о расторжении договора аренды с Религиозным Управлением Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Украине.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на нардепа от ВО "Свобода" Юрия Левченко, который был третьей стороной по делу.

В 2001 году мормоны купили у ЗАО "Украинский промышленно-финансовый концерн "Славутич" имущественный комплекс общей площадью 0,22 га (2235 кв м). Это два двухэтажных админздания, гараж, бойлерная, мусоросборник, сарай.

 

В 2003 году они получили в аренду участок площадью 0,93 га на улице Глыбочицкой, 5 для эксплуатации этого имущества, но уже через год эти здания были фактически разрушены, а в 2005 году демонтированы.

Также в 2005 году мормоны заключили с Киевсоветом новый договор аренды, по которому получили участок в аренду на 25 лет для строительства молитвенного дома с воскресной школой.

По условиям договора, мормоны должны были завершить застройку участка за 3 года с момента госрегистрации договора аренды (сентябрь 2005 года).

В сентябре 2015 года Киевсовет разорвал договор аренды в связи с не завершением застройки, а также учитывая устойчивое общественное сопротивление. Этим же решением участку предоставили статус сквера. 

 

Мормоны это решение Киевсовета обжаловали в суде, где их интересы представляют юристы юрфирмы "Ильяшев и партнеры", соучредителем которой является Роман Марченко, избранный в 2015 году депутатом Киевсовета по спискам "Самопомощи".

Параллельно в январе 2016 года Марченко подготовил и зарегистрировал проект решения об отмене решения Киевсовета о расторжении договора аренды участка на улице Глыбочицкой, 5.

Он и фракция "Самопомощи" объясняли, что мормоны построят двухэтажное здание на 20% участка, а на остальных 80% – будет сквер с открытым доступом.

Дело по иску мормонов о расторжении договора аренды рассматривалась в судах с 2016 года.

Уже в апреле 2016 судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац признал решение Киевсовета недействительным.

В начале 2018 года апелляция это решение отменила. Но Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение в апелляцию.

В апреле этого года Северный апелляционный хозсуд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева. Суд отметил, что мормоны совершали действия по оформлению документации для застройки участка и не увидел их вины в незавершенном строительстве в трехлетний срок. 25 июля такое же решение вынес и Верховный Суд.

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Напомним:

  • В начале сентября 2018 года партия "Самопомощь" исключила депутатов Киевсовета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из партии из-за серьезного ущерба репутации политической силы.
  • Они голосовали за решения, которые способствовали передаче земельных участков в собственность семьи депутата Романа Марченко.
  • После этого фракция "Самопомощи" в Киевсовете самораспустилась.
  • В новую фракцию "Самопомощи" вошло двое депутатов.
  • Еще 17 депутатов вошли в новосозданную группу "Киевская команда". А еще трое, в том числе Марченко, стали внефракционными. 

Темы: Киевстроительство
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