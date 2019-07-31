Екс-співробітник МВС шпигував в Україні на користь Росії – СБУ

10596 переглядів
Середа, 31 липня 2019, 10:38

У Службі безпеки України заявили, що колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ вів розвідувальну діяльність в Україні за завданням ФСБ Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що мешканець Запоріжжя, колишній працівник органів внутрішніх справ України, перебуваючи в окупованому Криму, був завербований співробітником ФСБ РФ.

"За завданням "куратора" агент через особисті зв’язки збирав розвідувальні відомості про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що отриману інформацію він передавав представнику іноземної спецслужби при виїзді до окупованого півострову під приводом нібито вирішення сімейних питань. 

 
фото СБУ

Наразі тривають слідчо-оперативні дії. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: СБУ МВС ФСБ Росія шпигунство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Данилюк про зміни в СБУ: команда президента готує законопроект 29 липня 2019, 05:22
СБУ ліквідувала підпільний автобусний маршрут між ОРЛО, Росією та Одесою 26 липня 2019, 19:00
Капітан затриманого СБУ російського танкера розповів свою версію подій 26 липня 2019, 10:57
Усі новини
Головні новини
Нацгвардієць, який прострелив собі голову, помер
Кличко у США зустрівся з адвокатом Трампа Джуліані
На Херсонській міськраді написали "Вбивці Гандзюк будуть покарані"
Адвокат Сущенка припустив можливість обміну 
Усі новини
Культура

Весільні прикмети і забобони

думка

Чим шкодить кава, від чого вона рятує та скільки її ліпше пити

здоров'я

4 причини високого тиску, про які ви не замислювались раніше