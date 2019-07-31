Экс-сотрудник МВД шпионил в Украине в пользу России – СБУ
Среда, 31 июля 2019, 10:38
В Службе безопасности Украины заявили, что бывший сотрудник Министерства внутренних дел вел разведывательную деятельность в Украине по заданию ФСБ России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь в оккупированном Крыму, был завербован сотрудником ФСБ РФ.
"По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье", - говорится в сообщении.
Сообщается, что полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде в оккупированный полуострова под предлогом якобы решения семейных вопросов.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.
Украинская правда