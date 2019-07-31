Экс-сотрудник МВД шпионил в Украине в пользу России – СБУ

В Службе безопасности Украины заявили, что бывший сотрудник Министерства внутренних дел вел разведывательную деятельность в Украине по заданию ФСБ России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь в оккупированном Крыму, был завербован сотрудником ФСБ РФ.

"По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье", - говорится в сообщении.

Сообщается, что полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде в оккупированный полуострова под предлогом якобы решения семейных вопросов.

фото СБУ

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.