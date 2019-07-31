США найбільше допомагають армії України спорядженням і технікою

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Середа, 31 липня 2019, 11:02

Технічна підтримка від Сполучених Штатів Америки становить 70% від загальної закордонної допомоги Україні.

Про це повідомляє ресурс "Армія Inform".

Серед країн, які надали військову допомогу Україні у 2014-2018 роках, також Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Данія й Словаччина.

"З березня 2014 року наше військо забезпечувала не лише держава. Багато допомоги також йшло від наших закордонних партнерів", – констатує "Армія Inform".

"Більше за всіх – від США. Сумарна технічна підтримка від них становить 70% від загальної закордонної допомоги. Таке сприяння надходило і від інших країн", – йдеться у повідомленні.

 
 
 

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Теми: армія війна США Європа


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