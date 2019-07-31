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США больше всех помогают армии Украины снаряжением и техникой

Среда, 31 июля 2019, 11:02

Техническая поддержка от Соединенных Штатов Америки составляет 70% от общей зарубежной помощи Украине.

Об этом сообщает ресурс "Армия Inform".

Среди стран, которые предоставили военную помощь Украине в 2014-2018 годах, также Канада, Великобритания, Франция, Германия, Дания и Словакия.

"С марта 2014 года нашу армию обеспечивало не только государство. Много помощи также шло от наших зарубежных партнеров", – констатирует "Армия Inform".

"Больше всех – от США. Суммарная поддержка от них составляет 70% от общей зарубежной помощи. Такое содействие поступало и от других стран", – говорится в сообщении.

 
 
 

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Темы: армиявойнаСШАЕвропа
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