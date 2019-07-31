Чиновниця Держгеокадастру погоріла на хабарі: вимагала $250 за гектар землі

У Донецькій області затримали першу заступницю Держгеокадастру, яка вимагала хабар за вирішення питання щодо виділення земельних ділянок.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Кошти потрібно було сплатити за вирішення питання щодо виділення земельних ділянок для ведення особистого господарства.

"Сума неправомірної вигоди коливалася від 200 до 250 доларів США за один гектар, в залежності від розташування ділянки та матеріального стану громадян", - зазначили в поліції.

Правоохоронці задокументували факт вимагання 1200 доларів за виділення у власність шести гектарів землі.

"34-річна посадовець, перебуваючи у Краматорську, вимагала та отримала від 35-річного чоловіка грошові кошти у розмірі 1 200 доларів за погодження документації пов’язаної з оформленням власності на земельні ділянки", - повідомили у донецькій прокуратурі.

30 липня оперативники затримали посадову особу під час одержання обумовленої суми.

Досудове розслідування проводиться в межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.