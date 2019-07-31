Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновница Госгеокадастра погорела на взятке: требовала $250 за гектар земли

Среда, 31 июля 2019, 11:42
Чиновница Госгеокадастра погорела на взятке: требовала $250 за гектар земли

В Донецкой области задержали первую заместительницу Госгеокадастра, которая требовала взятки за решение вопроса о выделении земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Средства нужно было заплатить за решение вопроса о выделении земельных участков для ведения личного хозяйства.

 

"Сумма неправомерной выгоды колебалась от 200 до 250 долларов за один гектар, в зависимости от расположения участка и материального положения граждан", - отметили в полиции.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства 1200 долларов за выделение в собственность шести гектаров земли.

"34-летняя чиновник, находясь в Краматорске, требовала и получила от 35-летнего мужчины денежные средства в размере 1200 долларов за согласование документации связанной с оформлением собственности на земельные участки", - сообщили в донецкой прокуратуре.

 

30 июля оперативники задержали должностное лицо при получении оговоренной суммы.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Украинская правда
Темы: взяткаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
взятка
Офицер, который требовал взятку у военного, хотел выбросить деньги и убежать – ГБР
У главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда
ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Последние новости
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
Все новости...
Реклама: