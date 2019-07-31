Чиновница Госгеокадастра погорела на взятке: требовала $250 за гектар земли

В Донецкой области задержали первую заместительницу Госгеокадастра, которая требовала взятки за решение вопроса о выделении земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Средства нужно было заплатить за решение вопроса о выделении земельных участков для ведения личного хозяйства.

"Сумма неправомерной выгоды колебалась от 200 до 250 долларов за один гектар, в зависимости от расположения участка и материального положения граждан", - отметили в полиции.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства 1200 долларов за выделение в собственность шести гектаров земли.

"34-летняя чиновник, находясь в Краматорске, требовала и получила от 35-летнего мужчины денежные средства в размере 1200 долларов за согласование документации связанной с оформлением собственности на земельные участки", - сообщили в донецкой прокуратуре.

30 июля оперативники задержали должностное лицо при получении оговоренной суммы.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.