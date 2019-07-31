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В Україну йде похолодання і дощі

Середа, 31 липня 2019, 12:06
В Україну йде похолодання і дощі

1 серпня з півночі Європи на більшу частину території України пошириться прохолодне і в основному сухе повітря, тому температура повітря знизиться.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

На Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області очікуються короткочасні дощі, грози, в Карпатах місцями значні дощі; на решті території – без істотних опадів.

Температура вночі +9-14°, вдень +18-24°; в південній частині та на Закарпатті вночі 13-18° тепла, на узбережжі морів до +21°, вдень +25-30°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в 1 серпня без істотних опадів, вночі +11-13°, вдень +18-20°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 1 серпня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 35,9 градусів тепла в 1936 році, найнижча – вночі на позначці 10 градусів вище нуля в 1904 році.

2 серпня в Україні без істотних опадів, лише вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях місцями – короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 9-14° тепла, вдень +19-25°; в південній частині та на Закарпатті вночі +12-17°, на узбережжі морів до +20°, вдень 25-30° тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві вночі – без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вночі +11-13°, вдень +20-22°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Теми: погода
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