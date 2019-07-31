В Украину идет похолодание и дожди

1 августа с севера Европы на большую часть территории Украины распространится прохладный и в основном сухой воздух, поэтому температура снизится.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.



На Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории - без существенных осадков.

Температура ночью +9-14°, днем +18-24°; в южной части и Закарпатье ночью 13-18° тепла, на побережье морей до +21°, днем +25-30°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в 1 августа без существенных осадков, ночью +11-13°, днем +18-20°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 1 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,9 градусов тепла в 1936 году, самая низкая – ночью на отметке 10 градусов выше ноля в 1904 году.



2 августа в Украине без существенных осадков, лишь днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях местами – кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 9-14° тепла, днем +19-25°; в южной части и Закарпатье ночью +12-17°, на побережье морей до +20°, днем 25-30° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



В Киеве ночью – без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ночью +11-13°, днем +20-22°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.