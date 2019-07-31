Стало відомо, скільки коштів отримають партії з держбюджету восени

Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про державне фінансування статутної діяльності шести партій у IІІ кварталі 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зокрема, бюджетне фінансування отримають:

"Народний фронт" — 36 363 350,00 гривень;

"Європейська солідарність" — 35 841 525,00 гривень;

"Радикальна партія Олега Ляшка" — 12 231 425,00 гривень;

"ВО "Батьківщина" — 9 329 475,00 гривень;

"Об’єднання "Самопоміч" — отримає 32 164 600,00 гривень, з яких 14 142 012,50 гривень — це кошти за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу.

Зазначається, що "Опозиційний блок" у ІІІ кварталі цього року отримає кошти, виділені з держбюджету у розмірі 50% (за ІІ та ІІІ квартали) загального розміру щорічного державного фінансування для політичної партії – 30 979 450,00 грн.

За даними Нацагентства, у ІІ кварталі 2019 року кошти партії не перераховувались через з’ясування обставин та усунення причин, які стали підставою для тимчасової відмови у фінансуванні (розгляд справи у суді - ред.).

Раніше право на фінансування отримали партії, які на парламентських виборах в 2014 році набрали не менше 5% голосів виборців, з цього року фінансуватися будуть всі партії, які отримали не менше 2% голосів виборців.

У НАЗК звернули увагу політичних партій, які на позачергових парламентських виборах отримали не менше 2% голосів виборців та вперше матимуть право на державне фінансування, на додаткову умову для надання державного фінансування.

Зокрема, щорічне державне фінансування статутної діяльності політичних партій буде надаватися партіям за умови внесення змін до статутів, зокрема, внесення відомостей про джерела матеріальної та фінансової підтримки політпартії, її місцевих організацій та порядок здійснення витрат політичної партії.

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