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Стало известно, сколько средств получат партии из госбюджета осенью

Среда, 31 июля 2019, 12:38

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о государственном финансировании уставной деятельности шести партий в IІІ квартале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В частности, бюджетное финансирование получат:

"Народный фронт" - 36 363 350,00 гривен;

"Европейская солидарность" - 35 841 525,00 гривен;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 12 231 425,00 гривен;

"ВО "Батькивщина" - 9329 475,00 гривен;

"Объединение "Самопомич" - получит 32 164 600,00 гривен, из которых 14 142 012,50 гривен - это средства при соблюдении предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Отмечается, что "Оппозиционный блок" в III квартале этого года получит средства, выделенные из госбюджета в размере 50% (за II и III кварталы) общей величины ежегодного государственного финансирования для политической партии - 30979 450,00 грн.

По данным Нацагентства, во II квартале 2019 средства партии не перечислялись из-за выяснения обстоятельств и устранения причин, послуживших основанием для временного отказа в финансировании (рассмотрение дела в суде - ред.).

Ранее право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах в 2014 году набрали не менее 5% голосов избирателей, с этого года финансироваться будут все партии, получившие не менее 2% голосов избирателей.

В НАПК обратили внимание политических партий, которые на внеочередных парламентских выборах получили не менее 2% голосов избирателей и впервые будут иметь право на государственное финансирование, на дополнительное условие для предоставления государственного финансирования.

В частности, ежегодное государственное финансирование уставной деятельности политических партий будет предоставляться партиям при условии внесения изменений в уставы, в частности, внесение сведений об источниках материальной и финансовой поддержки политпартии, ее местных организаций и порядок осуществления расходов политической партии.

Напомним:

  • 8 октября 2015 Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения и противодействия политической коррупции (№2123), который установил государственное финансирование политических партий с 1 июля 2016 года.
  • Сообщалось, что в 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между парламентскими политическими партиями 566 миллионов гривен.

Украинская правда

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Темы: НАПКпартиигосбюджет
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