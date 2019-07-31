У Києві оштрафували 4 тисячі курців за півроку

За півроку в Києві оштрафували більше 4 тисяч осіб, які палили у заборонених місцях.

Про це повідомляє депутат Київради Олександр Пабат з посиланням на відповідь поліції Києва на запит.

"За 6 місяців 2019 року київські курці віддали в бюджет 94 тисячі 33 гривні у вигляді штрафів. За даними пильних правоохоронців, на любителів подиміти в громадських місцях тільки в цьому році складено 4 297 протоколів", - пише Пабат.

У минулому році оштрафували 6 тисяч 596 порушників на суму 131 тисяча 666 гривень.

У 2013 році поліція склала 12 тисяч 780 протоколів на курців-порушників. Вони заплатили 134 тисячі 745 гривень штрафів.

Згідно зі статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 170 гривень).

Повторне порушення – штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 гривень).