В Киеве оштрафовали 4 тысячи курильщиков за полгода

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Среда, 31 июля 2019, 12:49

За полгода в Киеве оштрафовали больше 4 тысяч человек, которые курили в запрещённых местах.  

Об этом сообщает депутат Киевсовета Александр Пабат со ссылкой на ответ полиции Киева на запрос.  

"За 6 месяцев 2019 года киевские курильщики отдали в бюджет 94 тысячи 33 гривны в виде штрафов. По данным бдительных правоохранителей, на любителей подымить в общественных местах только в этом году составлено 4 297 протоколов", - пишет Пабат.

 

В минувшем году оштрафовали 6 596 нарушителей на сумму 131 тысяча 666 гривен.

В 2013 году полиция составила 12 тысяч 780 протоколов на курильщиков-нарушителей. Они заплатили 134 тысячи 745 гривен штрафов.

 

Согласно статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, влечет предупреждение или наложение штрафа от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 170 гривен).

Повторное нарушение – штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 гривен).

Украинская правда

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Темы: Киев полиция штрафы


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