Столичні жителі затримали чоловіка, який пограбував перехожу і проковтнув ланцюжок, зірваний з її шиї.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Подія сталася у Голосіївському районі.

"Зловмисник зірвав із шиї жінки прикрасу та відібрав у неї гаманець із грошима. Це побачили перехожі, наздогнали його та викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.

Грабіжником виявився 26-річний житель Луганської області, раніше судимий за крадіжки. Його затримали.

Під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли гаманець потерпілої. Згодом він зізнався поліцейським, що зірваний ланцюжок проковтнув.

"Під час медогляду на рентген знімку затриманого лікарі виявили прикрасу", - відзначили у поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 186 (Грабіж) ККУ.

Зловмиснику загрожує до 6 років в’язниці.