У Києві перехожі спіймали грабіжника: крадене знайшли у шлунку
Столичні жителі затримали чоловіка, який пограбував перехожу і проковтнув ланцюжок, зірваний з її шиї.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Подія сталася у Голосіївському районі.
"Зловмисник зірвав із шиї жінки прикрасу та відібрав у неї гаманець із грошима. Це побачили перехожі, наздогнали його та викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.
Грабіжником виявився 26-річний житель Луганської області, раніше судимий за крадіжки. Його затримали.
Під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли гаманець потерпілої. Згодом він зізнався поліцейським, що зірваний ланцюжок проковтнув.
"Під час медогляду на рентген знімку затриманого лікарі виявили прикрасу", - відзначили у поліції.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 186 (Грабіж) ККУ.
Зловмиснику загрожує до 6 років в’язниці.